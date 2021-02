Speciale scuola: Romania, presidente Iohannis, le scuole riapriranno l'8 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'8 febbraio, quando inizierà il secondo semestre del corrente anno scolastico, la maggior parte degli studenti rientreranno fisicamente in classe. Lo ha annunciato il presidente romeno, Klaus Iohannis "Dobbiamo anche rispettare la situazione in ogni località, tenere conto di ciò che sta accadendo in ciascuna regione, e per ogni scuola vanno prese misure molto severe, perché vogliamo che la scuola funzioni in condizioni di sicurezza sia per i bambini, che per gli insegnanti", ha affermato il presidente. Iohannis ha spiegato che nello "scenario verde", ovvero nelle località in cui vengono accertati pochi casi di Covid-19, tutti i bambini andranno a scuola, nello scenario giallo andranno a scuola gli alunni delle scuole dell'infanzia, delle elementari, del primo e l'ultimo anno del liceo, e nello scenario rosso: solo i bambini delle scuole dell'infanzia e delle elementari, mentre per il resto le lezioni si terranno online. "Nelle località dove l'incidenza sarà maggiore, in quelle in quarantena, naturalmente tutti resteranno a casa", ha concluso il presidente. Il capo dello Stato ha fatto queste dichiarazioni al termine di un incontro di lavoro con il primo ministro Florin Citu, il ministro dell'Istruzione, Sorin Cimpeanu, il ministro della Salute, Vlad Voiculescu e responsabili del settore della Sanità. (Rob)