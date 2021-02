Speciale scuola: Zotta (M5s), regolamento 0-6 pronto, attendiamo quello regionale per deliberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Commissione Scuola di Roma Capitale, in occasione della seduta, ha appreso dall'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì che i lavori per l'elaborazione del Regolamento 0-6 di Roma Capitale sono vicini alla conclusione". Lo dichiara in una nota stampa la presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale Teresa Maria Zotta. "Tale Regolamento, frutto di un enorme e importante lavoro sinergico profuso dal Dipartimento per i Servizi educativi e scolastici e dal Comitato tecnico scientifico, dovrà essere deliberato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'omologo Regolamento regionale, oramai prossima - spiega -. Tra i punti salienti del nuovo Regolamento capitolino, adeguato alle prescrizioni contenute nel decreto 65 e nelle linee guida pedagogiche per il sistema integrato 0-6 redatte dal ministero dell'Istruzione, spiccano l'ampliamento del bacino di utenti che potranno fruire dei servizi educativi di Roma Capitale, che comprenderà anche i domiciliati, il monitoraggio continuo della qualità dei servizi stessi, il coordinamento pedagogico e la formazione costante di tutti gli attori presenti nel sistema integrato", conclude. (Com)