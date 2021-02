Speciale scuola: Corradi (M5s Lazio), vengano assicurate a studenti corse adeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'offerta Cotral, soprattutto per gli studenti dell'area metropolitana di Roma, sembra non essere sufficiente a soddisfare le esigenze di spostamento, sia per quanto riguarda il numero di bus che per capienza garantita". Lo dichiara in una nota Valentina Corrado, consigliera M5s alla Regione Lazio. "Soprattutto nelle fasce orarie di punta, che coincidono con l'entrata e l'uscita da scuola l'affollamento dei mezzi mette a serio rischio il contenimento epidemiologico. Da qui, l'interrogazione al presidente Zingaretti e all'assessore alla mobilità, Alessandri, per chiedere - aggiunge Corrado - quali siano le misure che Cotral ha adottato per riprogrammare ed implementare i servizi di trasporto, anche a seguito del documento sui Servizi aggiuntivi della Tpl della Regione Lazio, stilato dal Tavolo di Coordinamento per il raccordo degli orari delle attività didattiche e del trasporto pubblico locale, che si è riunito in Prefettura". (Com)