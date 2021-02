Imprese: Cnh Industrial, utile netto in aumento del 56 per cento nel quarto trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un utile netto in aumento del 56 per cento, ricavi consolidati pari a 8,5 miliardi di dollari (+10 per cento) e un Ebit adjusted delle attività industriali pari a 520 milioni di dollari (+73 per cento), con tutti i segmenti in crescita anno su anno. Sono i risultati di Cnh Industrial per il quarto trimestre del 2020. Il gruppo ha ottenuto un "utile netto pari a 187 milioni di dollari e un utile netto adjusted pari a 432 milioni di dollari", il free cash flow delle attività industriali "positivo e pari a 2,4 miliardi di dollari". La liquidità netta delle attività industriali "pari a 0,8 miliardi di dollari al 31 dicembre 2020".(Rin)