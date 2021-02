Nato: Consiglio Nord Atlantico accoglie estensione Nuovo Start fra Usa e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato accoglie con favore e sostiene pienamente l'accordo tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa di estendere il Nuovo Start per cinque anni. È quello che si legge nella dichiarazione del Consiglio Nord Atlantico. "Gli alleati della Nato credono che il Nuovo Start contribuisca alla stabilità internazionale" ed "esprimono ancora una volta il loro forte sostegno per la sua continua attuazione e per un dialogo tempestivo e attivo sui modi per migliorare la stabilità strategica", hanno scritto i membri del Consiglio. "Gli alleati rimangono collettivamente determinati a sostenere gli accordi e gli impegni esistenti in materia di disarmo, controllo degli armamenti e non proliferazione" e "sostengono ulteriori negoziati sul controllo degli armamenti, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dell'Alleanza, tenendo conto dell'ambiente di sicurezza internazionale prevalente", hanno aggiunto. (segue) (Beb)