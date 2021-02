Nato: Consiglio Nord Atlantico accoglie estensione Nuovo Start fra Usa e Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, gli alleati vedono l'estensione del trattato come "l'inizio, non la fine, di uno sforzo per affrontare le minacce nucleari e le nuove ed emergenti sfide alla stabilità strategica". Nonostante l'accordo, la Nato rimane "lucida riguardo alle sfide che la Russia pone", hanno ricordato i membri del Consiglio. "Lavoreremo in stretta consultazione per affrontare le azioni aggressive della Russia, che costituiscono una minaccia per la sicurezza euro-atlantica", hanno concluso. (Beb)