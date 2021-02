Atac: versamenti regolari dei fondi Metrebus a Cotral e Trenitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando è stata avviata l'operazione di concordato preventivo i pagamenti previsti ai partner del consorzio Metrebus, Cotral e Trenitalia avvengono con regolarità. Lo precisa in una nota Atac. "A riprova di ciò, basta ricordare che né Trenitalia né Cotral hanno ad oggi segnalato riserve a valle degli incassi a loro puntualmente e precisamente rendicontati e ripartiti. Nella condotta di Atac, dunque, non vi è nulla di illegittimo, irregolare e indebito. Atac conferma la propria disponibilità a contribuire alla necessaria revisione del sistema Metrebus, per aderire alla esigenza della domanda, coerentemente con l'effettivo assetto dell'offerta e per il riequilibrio del sistema tariffario integrato", conclude l'azienda capitolina dei trasporti. (Rer)