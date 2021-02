Difesa: Blinken, con proroga Nuovo Start Biden riafferma leadership Usa in controllo armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la proroga del Trattato Nuovo Start il presidente Joe Biden si è impegnato a mantenere il popolo al sicuro dalle minacce nucleari ripristinando la leadership degli Stati Uniti sul controllo degli armamenti e sulla non proliferazione. È quanto affermato dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, come riferisce una nota. “L'estensione del nuovo trattato Nuovo Start garantisce limiti verificabili sui missili balistici intercontinentali sino al 5 febbraio 2026. Il regime di verifica del trattato Nuovo Start ci consente di monitorare la conformità russa all’accordo e ci fornisce una visione più approfondita della posizione nucleare russa, anche attraverso scambi di dati e ispezioni in loco che consentono agli ispettori statunitensi di tenere d'occhio le forze e le strutture nucleari russe. Gli Stati Uniti hanno valutato che la Federazione Russa ha rispettato i suoi obblighi nel trattato Nuovo Start ogni anno dall'entrata in vigore nel 2011”, ha detto Blinken. “Soprattutto durante i periodi di tensione, i limiti verificabili delle armi nucleari a raggio intercontinentale della Russia sono di vitale importanza. L'estensione del trattato Nuovo Start rende gli Stati Uniti, gli alleati e i partner statunitensi e il mondo più sicuri. Una concorrenza nucleare incontrollata metterebbe in pericolo tutti noi”, ha aggiunto il segretario di Stato. (segue) (Nys)