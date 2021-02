Difesa: Blinken, con proroga Nuovo Start Biden riafferma leadership Usa in controllo armamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Biden, ha proseguito Blinken, ha chiarito che l'estensione del trattato Nuovo Start è solo l'inizio degli sforzi Usa per affrontare le sfide alla sicurezza del XXI secolo. “Gli Stati Uniti useranno il tempo fornito dalla proroga di cinque anni del trattato Nuovo Start per perseguire con la Federazione Russa, in consultazione con il Congresso e gli alleati e partner statunitensi, il controllo degli armamenti relativo a tutti i suoi armamenti nucleari”, ha detto il segretario di Stato. "Anche se lavoriamo con la Russia per promuovere gli interessi degli Stati Uniti, allo stesso modo lavoreremo per costringere la Russia a rendere conto delle azioni antagoniste e delle sue violazioni dei diritti umani, in stretto coordinamento con i nostri alleati e partner", ha concluso Blinken. (Nys)