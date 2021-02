Kazakhstan: aumentano i voli verso Russia e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan aumenterà la frequenza dei voli verso la Russia e la Turchia. Lo ha comunicato la Commissione per l’aviazione civile a seguito della decisione del governo di alleggerire le restrizioni in vigore per il contenimento della pandemia di coronavirus. I voli verso la Russia saliranno da uno a tre a settimana (due tra Nur-Sultan e Mosca, uno tra Almaty e Mosca). Inoltre, vi sarà una rotta aggiuntiva tra Adalia e Almaty. Contestualmente, la compagnia aerea Air Astana avvierà un volo temporaneo sulla rotta Atyrau-Francoforte per compensare la cancellazione dei voli tra Atyrau e Amsterdam, legata alle “rigide misure sanitarie assunte dalle autorità olandesi”. Attualmente il Kazakhstan ha in vigore collegamenti aerei con Bielorussia, Egitto, Germania, Kirghizistan, Maldive, Russia, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Paesi Bassi, Uzbekistan e Ucraina.(Rum)