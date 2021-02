Turchia: presidente parlamento, necessario coinvolgere partiti in dibattito nuova Costituzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell’Mhp ha intanto appoggiato pubblicamente la proposta di Erdogan, sottolineando in una dichiarazione scritta che “è ovvio che la Turchia abbia bisogno di una nuova Costituzione. Gli obiettivi, la visione e le opinioni dell’Mhp vanno in questa direzione”, ha aggiunto. “Se la riforma più importante nella storia della Turchia è il nuovo sistema amministrativo”, ha detto Bahceli riferendosi alla riforma del 2018, “la nuova costituzione è un obbligo nei confronti della storia e della nazione”. Nel 2018, la Turchia è passata da un sistema parlamentare a un sistema presidenziale esecutivo che concentra la maggior parte dei poteri nelle mani del presidente, che invece di essere una figura al di sopra delle parti ora rappresenta una precisa parte politica. La transizione è avvenuta a seguito di un referendum che ha modificato diversi articoli della costituzione del 1982 che, fino ad oggi, nonostante aver subito ben 19 modifiche dal 2007 al 2017, non ha cambiato i suoi principi fondamentali: il sistema repubblicano e democratico, la laicità dello Stato e la sovranità popolare esercitata tramite la Grande assemblea nazionale turca. (Tua)