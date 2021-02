Roma: gestione e riqualificazione complesso via Casal Bruciato, accordo Ater-Enasarco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo quasi 50 anni si fa chiarezza sulla gestione di questo complesso urbano e si interviene con importanti opere per la riqualificazione degli edifici e il risanamento degli spazi comuni. Un impegno sostenuto dall’Amministrazione regionale per dare certezze ai residenti e favorire una corretta e costante manutenzione degli immobili - dichiara Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio -. Sono molto felice di aver contribuito tra i primi atti della mia gestione a porre fine ad una situazione abitativa difficile e che durava da troppo tempo in un quartiere socialmente importante di Roma” ha dichiarato Antonello Marzolla, Presidente della Fondazione Enasarco, “Abbiamo tutelato l’interesse primario degli agenti iscritti al nostro fondo di previdenza, poiché torniamo a riscuotere gli affitti dovuti e sinora non pagati, ma anche il diritto degli inquilini e delle loro famiglie a fruire dei lavori di manutenzione migliorativa", conclude Valeriani. (segue) (Com)