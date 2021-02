Governo: Ortis (M5s), no a Draghi, Renzi killer politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diciamo no a un governo tecnico, spacciato per governo istituzionale, guidato da Mario Draghi, senza preconcetto alcuno, ma con la ferma convinzione che l’unica scelta possibile per il nostro Paese è quella di un governo politico". Lo afferma in una nota il senatore del Movimento cinque stelle, Fabrizio Ortis, dopo il mancato accordo tra le forze politiche per un governo Conte ter. "Chi aveva ancora dubbi ora si sarà convinto - prosegue - Renzi ha aperto una crisi al buio agendo da killer politico e dimostrando di essere un soggetto privo di qualsiasi morale istituzionale in barba al ruolo ricoperto. L’Italia non ha bisogno di questi personaggi che agiscono e tramano nell’ombra, con l’unico tornaconto di fare i propri beceri interessi". (segue) (Com)