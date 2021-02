Governo: Ortis (M5s), no a Draghi, Renzi killer politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente Mattarella – aggiunge Ortis - per aver cercato di consentire la nascita di un nuovo governo politico, ma la strada di un governo tecnico, come alternativa, non può essere intrapresa con il nostro appoggio. La storia del nostro Paese, più o meno recente, ha dimostrato come i tecnici non sono e non possano essere la panacea. Ribadiamo che il nostro voto non può essere per un esecutivo 'creato in laboratorio' e con a capo un premier che sia espressione più evidente dei poter forti. Ringrazio inoltre il presidente Conte per aver saputo restituire al nostro Paese il ruolo europeo che gli competeva, per aver gestito la trattativa per il Recovery fund strappando il miglior risultato possibile all’Ue e per aver saputo fronteggiare con coraggio e compostezza il difficile, tragico momento dell’emergenza sanitaria che ci affligge ormai da un anno. Non dimenticheremo come abbia agito al servizio del suo Paese, anteponendo sempre il bene comune a tutto il resto: ma Renzi questo, prigioniero della sua megalomania senza senso, non potrà mai comprenderlo. Temo invece lo comprenderanno - conclude Ortis - i cittadini a proprie spese: e di questo, sono sicuro, avranno modo di presentare il conto alle urne ai veri responsabili” (Com)