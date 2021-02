Milano: rapina un negozio di via Meda armato di pistola, arrestato in flagranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza ieri sera a Milano un 38enne cittadino italiano per rapina aggravata in concorso ai danni un negozio di cosmetici e prodotti per la casa. Dopo alcune rapine commesse nei quartieri di Scalo Romana e Mecenate ai danni di farmacie e negozi commerciali, la squadra mobile ha intensificato i controlli nelle vicinanze di alcuni obiettivi ritenuti sensibili. Intorno alle 19.15 è stata segnalata una rapina al negozio di via Meda a opera di due soggetti col volto coperto e armati di pistola. Dopo alcuni istanti, un equipaggio del gruppo "Falchi" ha intercettato lo scooter già individuato in alcuni analoghi precedenti episodi. Alla vista degli agenti, il conducente ha accelerato e ha tentato di darsi alla fuga. È quindi iniziato un inseguimento tra le vie cittadine al termine del quale l’uomo, dopo una breve colluttazione, è stato fermato e trovato in possesso di una pistola fedele riproduzione di una Glock, dell’incasso poco prima rapinato e alcuni profumi asportati dal negozio. L’arrestato, un pregiudicato con alle spalle precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, scarcerato a novembre del 2020 e attualmente sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato portato a San Vittore. Lo scooter utilizzato dal 38enne è risultato provento di furto e, dopo le incombenze del caso, è stato restituito al legittimo proprietario. Anche l’incasso e i profumi rapinati sono stati riconsegnati al negozio. Sono in corso attività di indagine per individuare il complice allontanatosi a piedi per sviare le ricerche della Polizia e per accertare la responsabilità del 38enne arrestato in almeno altre cinque rapine consumate negli ultimi giorni nella stessa zona. (Rem)