Speciale difesa: al via a Bangalore Aero India 2021

- Si è aperta a Bangalore, nello Stato del Karnataka, la fiera Aero India 2021, inaugurata dal ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh. L’evento, a cadenza biennale, è giunto alla tredicesima edizione, che si concluderà il 5 febbraio. Per l’apertura si è svolta un’esibizione di volo nella base aerea di Yelahanka, volta a dimostrare le capacità tecnologiche indiane nell’ambito della Missione per un’India autosufficiente (Aatmanirbhar Bharat) lanciata l’anno scorso dal premier, Narendra Modi. A causa delle misure di contenimento del coronavirus, il salone è riservato alle aziende – circa 540 espositori – mentre la partecipazione del pubblico è possibile grazie a una piattaforma virtuale. Il ministro Singh ha sottolineato lo sforzo organizzativo, nel difficile contesto della pandemia, e ribadito la volontà di dare impulso alla produzione interna di attrezzature per la difesa, non solo per soddisfare le richieste delle forze armate indiane, ma anche per l’esportazione. Durante i tre giorni di manifestazione dovrebbero essere firmati più di 200 protocolli d’intesa. (Inn)