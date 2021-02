Speciale difesa: Venezuela, ong denuncia 338 attacchi a difensori diritti umani tra 2018 e 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Cofavic (Comitato dei familiari delle vittime dei fatti del 1989) ha segnalato che tra l'ottobre del 2018 e l'ottobre del 2020 si sono registrati in Venezuela 338 casi di attacco a persone o enti di difesa dei diritti umani. Nel rapporto dal titolo "Nemici interni: difendere i diritti umani in Venezuela nel contesto della pandemia da Covid-19", si denuncia "l'uso indebito del diritto penale contro le persone e le organizzazioni, nel contesto di una politica sistematica di stigmatizzazione, persecuzione e criminalizzazione". (Vec)