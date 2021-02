Speciale difesa: Russia, Navalnyj, ispezioni giudiziarie rispettate nonostante illegittimità caso Yves Rocher

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oppositore russo Aleksej Navalnyj ha negato di aver violato le disposizioni del giudice in merito alla libertà vigilata imposta nel caso Yves Rocher. "Dal 2014 mi presento all'ispezione due volte al mese", ha affermato Navalnyj confutando le dichiarazioni del procuratore, secondo il quale, nel periodo antecedente al ricovero avvenuto lo scorso agosto per l'avvelenamento subito avrebbe saltato diverse riunioni con gli ufficiali giudiziari. "Pur sapendo che la decisione era illegale, mi sono comunque presentato", ha dichiarato Navalnyj, sottolineando che l'appuntamento è stato più volte rimandato dalle stesse autorità. La difesa di Navalnyj insiste sul fatto che la sentenza sul caso Yves Rocher sia stata giudicata dalla Corte europea per i diritti dell'uomo (Cedu) come politicamente motivata. (Rum)