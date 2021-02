Speciale difesa: Somalia, lotta tra clan, l'ipotesi di omicidio su commissione dietro l'attacco all'hotel Afrik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'attacco all'hotel Afrik, situato nei pressi del principale aeroporto internazionale della Somalia, è iniziato domenica intorno alle 17 (le 15 in Italia) dopo che un'auto è esplosa davanti al suo ingresso. Secondo quanto riferito in un primo momento dalla polizia somala in una nota, un totale di nove persone (quattro militari del comando operazioni speciali Haramcad, addestrato dalla Turchia, un ufficiale della polizia, l'attentatore suicida e tre altri assalitori) hanno perso la vita nell'attacco e almeno 14 altre sono rimaste ferite. Nel rivendicare l'attentato dalla sua emittente "Radio Andalus", al Shabaab ha precisato che obiettivo principale dell'assalto era l'uccisione dell'ex ministro della Difesa, Mohamed Nur Galaal, morto nell'attacco e ritenuto dal gruppo implicato nella morte del comandante jihadista Aden Ayrow, ucciso in un raid aereo condotto dagli Stati Uniti a maggio del 2008. Secondo i media locali potrebbe essere stato lo stesso Nur Galal ad aver ucciso due degli assalitori che erano entrati nella sua stanza d'hotel. Generale in pensione, Nur Galaal era noto in Somalia per essere un influente leader del clan hauia oltre che un rispettato militare, e veniva considerato un eroe di guerra per i suoi meriti di comandante operativo nella guerra condotta da Mogadiscio nel 1977-1978 contro l'Etiopia.