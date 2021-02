Ucraina: Zelensky, scelta su sanzioni a canali televisivi "difficile" ma necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di imporre sanzioni contro tre canali televisivi ucraini "è stata difficile", ma la lotta per l'indipendenza "è una lotta nella guerra dell'informazione per la verità e i valori europei". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in merito alla decisione di approvare le sanzioni decise dal Consiglio nazionale di sicurezza e difesa (Nsdc) contro il deputato Taras Kozak e le emittenti televisive di sua proprietà "112 Ucraina", "NewsOne" e "Zik". "Le sanzioni sono una decisione difficile. L'Ucraina sostiene con forza la libertà di parola, non la propaganda finanziata dal paese aggressore" che indebolisce Kiev "nel suo cammino verso l'integrazione Ue ed euro-atlantica. La lotta per l'indipendenza è lotta nella guerra dell'informazione per la verità e i valori europei" ha scritto Zelensky su Twitter. Kozak, esponente del partito filorusso Piattaforma di opposizione-Per la vita, è considerato vicino al politico Viktor Medvedchuk, che ha legami diretti con il Cremlino. (segue) (Rum)