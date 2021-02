Ucraina: Zelensky, scelta su sanzioni a canali televisivi "difficile" ma necessaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Piattaforma di opposizione-Per la vita avvierà a sua volta una procedura di impeachment contro il presidente Zelensky, a seguito della decisione di quest'ultimo di sospendere le licenze di tre canali televisivi. Come ha spiegato il co-presidente del partito di opposizione, Vadim Rabinovich, Zelensky è accusato "di aver sferrato un colpo al cuore della democrazia, della libertà di espressione, minacciando l'esistenza stessa di un'Ucraina indipendente e democratica. Nel prossimo futuro, terremo una seduta urgente del partito per concordare i prossimi passi. Non si può chiudere la bocca al nostro partito e a milioni di elettori. Avvieremo una procedura di impeachment contro il presidente Zelensky, per il suo abuso dei diritti degli elettori e del Paese", ha detto Rabinovich intervenendo alla Verkhovna Rada. (segue) (Rum)