Ucraina: Zelensky, scelta su sanzioni a canali televisivi "difficile" ma necessaria (3)

- In base alla decisione del presidente ucraino, Taras Kozak si è visto imporre il blocco dei beni, restrizioni alle operazioni commerciali, limitazione, cessazione parziale o totale del transito di risorse, voli e trasporto attraverso il territorio dell'Ucraina, il ritiro di capitali dall'Ucraina, sospensione degli obblighi economici e finanziari, revoca o sospensione di licenze e altri permessi il cui ottenimento è condizione per lo svolgimento di un determinato tipo di attività, divieto totale o parziale di operazioni su valori mobiliari emessi da persone soggette a sanzioni ai sensi della legge ucraina sulle sanzioni, cessazione del rilascio di permessi, licenze per l'importazione in Ucraina da uno Stato estero o l'esportazione dall'Ucraina di valute e limitare l'emissione di contante su carte di pagamento emesse da residenti di uno Stato estero, infine il divieto di trasferimento tecnologico e i diritti di proprietà intellettuale. Sono state imposte sanzioni per cinque anni anche contro i canali televisivi "112 Ucraina", "NewsOne", "Zik- Novyi Format", "Ariadna TV", "TV Vybir", "Partner TV" e "Lider TV", "112-TV Television and Radio Company", "Novyny 24 Hodyny" e "Novi Komunikatsii". (Rum)