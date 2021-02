Covid: Rampelli (Vcp-Fd'I), da Cts mai stata evidenza scientifica su chiusure ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiusi da un anno, i bar e i ristoranti hanno subito tracolli economici, occupazionali, imprenditoriali senza precedenti e soprattutto senza una ragione visto che da quanto denuncia il MIO (Movimento Imprese Ospitalità) non vi sono mai state evidenze scientifiche per determinare la loro chiusura". Lo ribadisce il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia (Fd'I). "Alla chiusura del sipario dell'ex governo Conte, restano l'ingiustizia e l'arbitrarietà di scelte che hanno sconvolto una delle eccellenze della nostra economia e filiera enogastronomica. Giusta la decisione dello sciopero fiscale visto gli incassi zero. Gli imprenditori non sono il bancomat dello Stato", conclude.(Com)