Alitalia: Lega, audizione management deludente, serve responsabilità per futuro compagnia

- Per i senatori della Lega Simona Pergreffi, Maurizio Campari, Gianfranco Rufa e Stefano Corti, componenti della commissione Trasporti a Palazzo Madama, "l'audizione odierna del commissario unico Giuseppe Leogrande e del direttore generale di Alitalia Giancarlo Zeni nulla ha chiarito sul futuro della nostra compagnia di bandiera. Siamo preoccupati - si legge in una nota - perché quanto è emerso dal confronto odierno assomiglia più ad un inaccettabile scaricabarile che ad una assunzione di responsabilità seria e concreta da parte del management". (segue) (Com)