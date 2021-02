Alitalia: Lega, audizione management deludente, serve responsabilità per futuro compagnia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli esponenti della Lega "nulla è stato chiarito sulla tempistica dell'attuazione del bando di collocazione degli asset della compagnia, i cui ritardi vengono fatti ricondurre a difficili rapporti di comunicazione con i ministeri competenti. Considerati i significativi poteri di cui dispone la figura del commissario unico, siamo realmente preoccupati delle difficoltà operative che vanno invece accumulandosi: non è più tempo di rinvii, ne va del futuro di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie. Basta con le inefficienze, con la melina e le scuse da dilettanti allo sbaraglio: diano le risposte che questo reale patrimonio italiano merita", concludono. (Com)