Ue: Commissione incarica Enisa di preparare sistema certificazione cybersicurezza 5G

- La Commissione europea ha incaricato l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, Enisa, di preparare il sistema di certificazione della cybersicurezza dell'Ue per le reti 5G che aiuterà ad affrontare i rischi legati alle vulnerabilità tecniche delle reti e a migliorare ulteriormente la loro sicurezza informatica. La certificazione gioca un ruolo fondamentale, secondo la Commissione, nell'aumentare la fiducia e la sicurezza nei prodotti e servizi digitali, tuttavia, al momento, in Europa esistono vari schemi di certificazione della sicurezza per i prodotti IT, comprese le reti 5G. Un unico schema comune per la certificazione renderebbe più facile per le imprese il commercio transfrontaliero e per i clienti comprendere le caratteristiche di sicurezza di un determinato prodotto o servizio. (Beb)