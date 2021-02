I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: governatore Banca centrale Salamé interrogato il prossimo 8 febbraio - Il primo giudice investigativo del Monte Libano, Nicolas Mansour, ha fissato per lunedì prossimo, 8 febbraio, la data per l’interrogatorio al governatore della Banca del Libano (Bdl), Riad Salamé, da parte della presidente della Commissione per la sorveglianza bancaria, Maya Dabbagh, e altri, incriminati per le accuse di negligenza, abuso di fiducia e violazione di decisione amministrativa. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Al Arabi al Jadid". La procuratrice generale presso la Corte d’appello del Monte Libano, Ghada Aoun, aveva chiesto inizialmente il caso del governatore, poi trasferito al giudice Mansour. L’inchiesta nel cui quadro Salamé sarà interrogato riguarda la questione del dollaro sussidiato, decisa mesi fa d’intesa fra il governo libanese e l’unione dei cambiavalute, per fornire valuta straniera a coloro che necessitavano dollari, ad esempio per pagare i salari di lavoratori stranieri in valuta forte, o per fornirla alle compagnie allo scopo di acquistare cibo, medicinali e carburante. La Bdl ha deciso, invece, di cercare di sbloccare i depositi libanesi di dollari, di distribuire direttamente dollari a banche e istituzioni per venderli ai cittadini, operazione che secondo alcuni è stata condotta in modo non trasparente. (segue) (Res)