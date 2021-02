© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: governo Iraq approva accordo su vendita di petrolio al Libano - Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha avuto una conversazione telefonica con il direttore della Sicurezza generale del Libano, generale Abbas Ibrahim, per informarlo che il governo di Baghdad ha approvato ieri la bozza dell’accordo per la fornitura di materiale petrolifero al Paese dei cedri. Lo riferiscono i media libanesi. In base all’accordo, l’Iraq fornirà al Libano a condizioni vantaggiose 2 milioni di barili di combustibile per centrali elettriche e un milione di barili di petrolio greggio, eventualmente sostituibile con carburante o prodotti petroliferi. Il governo iracheno offrirà il 25 per cento del valore dell’affare a sostegno del Libano, e fornirà un periodo di "grazia" di un anno per saldare la cifra dovuta. Al Kadhimi ha detto inoltre al generale Ibrahim che il Libano potrebbe ripagare l’accordo offrendo servizi sanitari, ad esempio curando e ricoverando cittadini iracheni in ospedali libanesi. (segue) (Res)