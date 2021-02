© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: bloccato temporaneamente l'ingresso da 20 Paesi, tra cui l'Italia - Il ministero dell’Interno saudita ha deciso di sospendere temporaneamente l'ingresso nel Regno per gli stranieri, compresi diplomatici, operatori sanitari e le loro famiglie che provengono da 20 Paesi, a partire dalle 21:00 di oggi. Il ministero ha affermato che, "data l'importanza di preservare la situazione epidemiologica e la salute pubblica nel Regno, il ministero dell'Interno desidera annunciare di aver deciso di sospendere temporaneamente l'ingresso nel Regno per i non cittadini (sauditi), diplomatici, operatori sanitari e le loro famiglie provenienti da: Argentina, Emirati Arabi Uniti, Germania e Stati Uniti d'America, Indonesia, Irlanda, Italia, Pakistan, Brasile, Portogallo, Regno Unito, Turchia, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Francia, Libano, Egitto, India e Giappone. (Res)