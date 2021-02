I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: Salvini, non abbiamo pregiudizi sui nomi, prospettiva è il voto - "Non abbiamo pregiudizi sui nomi. Vogliamo ragionare di piano vaccinale serio, di taglio di tasse e burocrazia, di scuola, di rottamazione di cartelle, di cantieri da aprire, ovviamente con la prospettiva del voto". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a "Omnibus" su La7. "Il diritto alla salute è un diritto fondamentale che non si può barattare con il diritto di voto, possono andare di pari passo", ha aggiunto. (segue) (Rin)