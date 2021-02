© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: forze armate nominano nuova commissione elettorale, governatore banca centrale - Le forze armate birmane hanno annunciato ieri, 2 febbraio, l'istituzione di un nuovo Consiglio amministrativo di Stato (Sac) presieduto dal comandante in capo Min Aung Hlaing, che ha accentrato i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dopo il colpo di Stato di lunedì, primo febbraio. Il Consiglio amministrativo sarà chiamato a nominare una nuova commissione elettorale di cinque membri, e un nuovo governatore della banca centrale. I poteri del Consiglio amministrativo sono ancora poco chiari, ma al nuovo organismo sembra essere stata affidata una funzione di controllo dell'Esecutivo. Secondo una nota diramata dalle forze armate, il Consiglio è composto di 11 membri, perlopiù militari. Il generale Soe Win assumerà la funzione di vicepresidente, e simili consiglio amministrativi dovrebbero essere istituiti anche nei singoli Stati e nelle regioni birmane. Prima dell'annuncio dell'istituzione del Sac, Min Aung Hlaing ha preso parte a un incontro coi nuovi ministri, ai quali ha dichiarato: "Dobbiamo guidare il paese sino alla formazione di un nuovo governo, dopo le prossime elezioni generali". Tra le priorità menzionate dal capo delle forze armate figura la revisione delle liste elettorali, che secondo i militari contengono irregolarità. La Costituzione attualmente in vigore nel Paese, varata dalla giunta militare nel 2008, prevede che in caso di proclamazione dello stato di emergenza da parte del presidente, tutti i poteri fondamentali vengano attribuiti al comandante in capo delle forze armate. (segue) (Res)