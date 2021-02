© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: riunione Consiglio di sicurezza Onu si chiude senza una posizione comune - La riunione d'emergenza convocata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ieri, 2 febbraio, all'indomani del colpo di Stato delle forze armate del Myanmar, si è chiuso senza un accordo tra gli Stati membri in merito ad una eventuale risposta collettiva. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui Cina e Russia hanno chiesto più tempo per valutare gli sviluppi nel Paese dell'Asia Meridionale. Secondo una fonte citata dal quotidiano "Washington Times", il Consiglio proseguirà i negoziati nel tentativo di stabilire un fronte unito, e giungere se possibile alla pubblicazione di una dichiarazione congiunta. Il Regno Unito, che presiede il Consiglio, puntava ad approvare un comunicato congiunto che condannasse il golpe a Myanmar, e chiedesse il rilascio immediato dei leader civili arrestati; tali dichiarazioni richiedono però il consenso unanime dei 15 Paesi membri del Consiglio. Durante l'incontro, l'inviato speciale dell'Onu per il Myanmar, Christine Schraner Burgener, ha condannato le azioni dei vertici militari birmani, ed ha sollecitato una risposta comune della comunità internazionale. (segue) (Res)