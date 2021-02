© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: Pyongyang aumenta il numero di unità missilistiche - La Corea del Nord ha aumentato il numero delle unità militari preposte al lancio di missili balistici, e accresciuto lo status, le capacità e l'addestramento delle sue forze speciali. E' quanto afferma la nuova edizione del libro bianco della Difesa della Corea del Sud, pubblicato ieri, 2 febbraio. Nel documento, il ministero della Difesa nazionale sudcoreano afferma che la Forze strategica dell'Esercito popolare nordcoreano conta attualmente 13 brigate missilistiche, rispetto alle sette del 2013. Tali unità opererebbero, tra gli altri sistemi d'arma, missili balistici tattici Scud, a medio raggio No Dong e la serie di missili balistici intermedi e intercontinentali Hwaseong. Il documento, pubblicato dopo l'esibizione da parte della Core del Nord di una serie di nuovi armamenti balistici, incluso un nuovo missile balistico per sottomarini, non fornisce ulteriori dettagli. Secondo il libro bianco, la Corea del Nord dispone ad oggi di circa 50 chilogrammi di plutonio weapons-grade - una stima analoga a quella del 2018 - e "una quantità significativa di uranio altamente arricchito". (Res)