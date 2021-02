Credito: attesa per i risultati 2020 di Deutsche Bank, previsto utile di 245 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monta l'attesa per i dati sul 2020 che Deutsche Bank pubblicherà nella giornata di domani, 3 febbraio. Secondo le previsioni, dopo cinque anni consecutivi di perdite, il maggiore istituto di credito tedesco dovrebbe registrare un utile medio al netto delle imposte di 245 milioni di euro. Nel 2019 la banca aveva subito una perdita di 5,3 miliardi di euro. Tuttavia, come evidenzia il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il successo di Deutsche Bank nello scorso anno “non è così chiaro”. L'utile del 2020 ha, infatti, “dei difetti, non soltanto perché gli analisti presumono che si sia verificata una perdita nel quarto trimestre” dell'anno. Il risultato netto che Deutsche Bank rende periodicamente è, infatti, “solo in parte dovuto agli azionisti”. Se si opta per “una definizione di profitto più ristretta”, il dato annuo netto può essere ridotto in due fasi. (segue) (Geb)