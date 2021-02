Credito: attesa per i risultati 2020 di Deutsche Bank, previsto utile di 245 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primo luogo, Deutsche Bank “non possiede tutte le sue controllate al 100 per cento” e pertanto non ha diritto al loro pieno profitto. In questo modo, “secondo gli interessi di minoranza”, l'utile netto della banca atteso dagli analisti per il 2020 si riduce da 245 a 84 milioni di euro. Questa cifra, poi, “non è dovuta soltanto agli azionisti, ma anche ad altri investitori”. Al riguardo, la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ricorda che, nel 2020, Deutsche Bank ha emesso obbligazioni subordinate (At1) per cui ha sostenuto 370 milioni di euro di spese per interessi nel 2020. “Ciò non è privo di significato” per capire se l'istituto di credito abbia ottenuto un utile al netto delle imposte di 245 o di 84 milioni di euro. Se le previsioni sono corrette, i pagamenti degli interessi per le obbligazioni At1 trascineranno Deutsche Bank in perdita anche nel 2020, “in senso stretto”. Un esito simile si è avuto nel 2018. La banca registrò allora un utile al netto delle imposte di circa 300 milioni di euro. Tuttavia, tale cifra nascondeva una perdita di quasi 100 milioni di euro, una volta detratti gli interessi passivi per le obbligazioni At1. (Geb)