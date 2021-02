Imprese: Unicredit, accordo con Consorzio Brunello Montalcino per crescita aziende associate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha finalizzato un accordo con il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino per affiancare le aziende del territorio, sostenendole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita e rispondendo alle necessità determinate dall’emergenza Covid-19. Stando al relativo comunicato stampa, grazie a quest'intesa la banca renderà disponibili soluzioni specifiche, funzionali al sostegno delle imprese del Consorzio. Ad esempio il Mutuo Agrario, della durata massima di 36 mesi a zero commissioni di rimborso anticipato e garanzia Ismea; e il Prodotto Riserva, linea di credito aggiuntiva della durata massima di 84 mesi, con un importo minimo di diecimila euro e con la stessa garanzia. “Una delle risposte che il nostro sistema ha messo in campo contro il Covid è senza dubbio stata una migliore interazione tra produttori e mondo del credito: gli strumenti finanziari, concepiti in maniera più dinamica rispetto al passato, possono certamente rappresentare un sostegno importante per un settore che sino a ora ha tenuto bene, e adesso non bisogna abbassare la guardia sul fronte della valorizzazione del prodotto, dei piani di crescita e degli investimenti", ha commentato Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. (segue) (Com)