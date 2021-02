Imprese: Unicredit, accordo con Consorzio Brunello Montalcino per crescita aziende associate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo convinti che questo accordo costituisca un valore aggiunto a beneficio delle imprese del Consorzio che, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale, sostiene e promuove la crescita e la competitività delle cantine associate: tenendo conto del continuo mutare dello scenario competitivo in un contesto di globalizzazione dei mercati e nell'attuale fase di emergenza legata al Covid-19, questa nuova sinergia si aggiunge alle numerose iniziative realizzate dal nostro Gruppo dall'inizio della pandemia e rientra in un più ampio progetto di sostegno alle aziende del territorio", ha aggiunto Andrea Casini, Co-Ceo commercial banking Italy di Unicredit. "Abbiamo studiato soluzioni di finanziamento ad hoc che possano accompagnare passo dopo passo gli imprenditori, rassicurandoli con la nostra presenza e professionalità, per aiutarli nel processo di ripartenza in un’ottica di sviluppo concreto e sostenibile", ha spiegato. (Com)