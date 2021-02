Ungheria: Corte giustizia Ue, violate norme su qualità aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha violato le norme del diritto dell'Unione europea relative alla qualità dell'aria in quanto è venuta meno ai suoi obblighi di assicurare, su tutto il suo territorio, da un lato, che il valore limite giornaliero fissato per il materiale particolato Pm10 , fosse rispettato e, dall'altro lato, che il periodo di superamento di tale valore limite fosse il più breve possibile. Questa la sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue che ha ricordato che la Commissione europea, ritenendo Budapest non rispettosa dei suoi obblighi derivanti dalla direttiva sulla qualità dell'aria, ha presentato un ricorso per inadempimento nei confronti del Paese dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione ha contestato all'Ungheria di aver superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite giornaliero fissato per il materiale particolato Pm10, da un lato, dopo il primo gennaio 2005, nella regione di Budapest e nella valle del Sajó e, dall'altro lato, dopo l'11 giugno 2011 (ad eccezione dell'anno 2014), nella regione di Pecs, e ciò fino al 2017 nelle tre zone interessate. (segue) (Beb)