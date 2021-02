Ungheria: Corte giustizia Ue, violate norme su qualità aria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aggiunta, la Commissione ha chiesto alla Corte di accertare un inadempimento, dopo l'11 giugno 2010, per il fatto che l'Ungheria non avrebbe adempiuto il suo obbligo di vigilare affinché il periodo di superamento dei valori limite in questione fosse il più breve possibile. Con la sua sentenza odierna, la Corte ricorda, innanzitutto, che il fatto di superare il valore limite giornaliero per il materiale particolato Pm10 nell'aria ambiente è di per sé sufficiente a far accertare un inadempimento a questo riguardo. E' evidente che, tra il 2005 e il 2017 incluso, il valore limite giornaliero fissato per il materiale particolato Pm10 è stato regolarmente superato nelle zone in questione e che, di conseguenza, tali superamenti devono essere considerati sistematici e continuativi. (segue) (Beb)