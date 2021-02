Ungheria: Corte giustizia Ue, violate norme su qualità aria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte ricorda, che, benché il fatto che uno Stato membro superi i valori limite fissati per il materiale particolato Pm10 non sia sufficiente, di per sé, per considerare che tale Stato membro è venuto meno ai suoi obblighi. E in tale contesto, la Corte riconosce che l'Ungheria ha effettivamente adottato piani relativi alla qualità dell'aria nonché diverse misure destinate a migliorare la qualità dell'aria. Tuttavia, da un lato, tali piani non forniscono alcuna indicazione precisa riguardante il miglioramento programmato della qualità dell'aria e i tempi previsti per conseguire gli obiettivi perseguiti. Dall'altro lato, le misure in questione non indicano la data alla quale sarà assicurato il rispetto del valore limite giornaliero fissato per il materiale particolato Pm10 nelle zone interessate e prevedono, talvolta, una durata di attuazione che può protrarsi per più anni dopo l'entrata in vigore dei valori limite fissati per il materiale particolato Pm10 . (segue) (Beb)