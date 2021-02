Ungheria: Corte giustizia Ue, violate norme su qualità aria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di conseguenza, la Corte rileva che l'Ungheria non ha manifestamente adottato in tempo utile le misure appropriate volte ad assicurare che il periodo di superamento dei valori limite fissati per il materiale particolato Pm10 sia il più breve possibile nelle zone interessate. Inoltre, il superamento del valore limite giornaliero fissato per il materiale particolato Pm10 è rimasto sistematico e continuato durante, rispettivamente, sei e otto anni in tali zone. (Beb)