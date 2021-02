Aerospazio: viceministro Sechter, tra Italia e Repubblica Ceca lunga storia di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore aerospaziale ceco è composto prevalentemente da piccole e medie imprese, ma l'interesse per le opportunità di crescita è grande. E' quello che emerge dagli interventi dei rappresentanti del settore al business forum Italia-Repubblica Ceca sull'aerospazio di oggi. "L'aerospazio non dovrebbe essere trascurato in tempi di crisi", ha detto Jan Sechter, viceministro ceco con delega all'Unione europea, alle relazioni internazionali, al trasporto ferroviario, acquatico, all'aviazione civile, a ricerca e sviluppo e, da ultimo, allo spazio. "Bisogna ricordare che la ricerca aerospaziale è una delle imprese umane più all'avanguardia" e i governi di Italia e Repubblica Ceca lo sanno e hanno "una lunga storia di cooperazione", come dimostrato dalla firma di una dichiarazione d'intenti nel 2019. A rappresentare il Paese al forum sono intervenuti Petr Bares (Alleanza spaziale ceca), Josef Kaspar (Associazione dell'industria aerospaziale ceca) e Evzen Reitschlager (Associazione delle piccole e medie imprese ed imprese artigianali). Da parte di tutti si evidenzia la necessità di organizzare una massa critica per intraprendere passi nella direzione di nuove opportunità tecnologiche ed economiche. Reitschlager menziona in particolare l'interesse per le ampie ricadute tecnologiche che l'aerospazio può produrre. A titolo di esempio cita l'innovazione nel campo dei rivestimenti protettivi contro la ruggine e le abrasioni. (Res)