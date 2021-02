Messico: covid, autorizzato uso in emergenza dello "Sputnik V"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Messico hanno approvato l'uso in emergenza dello "Sputnik V", il vaccino contro il nuovo coronavirus elaborato dall'istituto di ricerca russo Gamaleya. Il permesso accordato dalla Cofepris (Commissione federale per la protezione contro i rischi sanitari) permetterà l'arrivo entro febbraio di un primo stock di 400mila dosi. L'impresa biochimica pubblica Birmex, che aveva inoltrato alla Cofepris la richiesta di autorizzazione all'uso, aveva infatti nei giorni scorsi stretto un accordo con il Fondo russo per rappresentare il Gamaleya e assicurare la fornitura immediata del prodotto. Quello concesso allo Sputnik è il terzo via libera all'uso in emergenza di prodotti contro il nuovo coronavirus, dopo i vaccini sviluppati da Pfizer e AstraZeneca. (segue) (Mec)