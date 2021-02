Messico: covid, autorizzato uso in emergenza dello "Sputnik V" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Salute, Hugo Lopez-Gatell, ha ricordato che nella stessa giornata di ieri la rivista medica "The Lancet" ha pubblicato i risultati della terza fase di uno studio clinico sullo Sputnik V, confermandone una efficacia pari al 91,6 per cento. "Durante la terza fase degli studi clinici, è stata dimostrata l'efficacia del vaccino Sputnik V al livello del 91,6 per cento", recitava una nota del Gamaleya segnalando che il valore non "differiva statisticamente" dal 91,8 per cento nella popolazione di età superiore ai 60 anni. (segue) (Mec)