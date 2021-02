Messico: covid, autorizzato uso in emergenza dello "Sputnik V" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda fase si è aperta ieri, 2 febbraio, con un esubero di richieste sul portale allestito dal governo. Una "superdomanda" di accesso alla rete che ha costretto a interrompere il servizio, ha detto Lpoez-Gatell, presentando con "moltissimo piacere" un dato che riflette "la chiarezza del popolo del Messico sull'importanza di vaccinarsi contro il virus Sars-CoV-2, proteggersi e proteggere gli altri dalla Covid-19. Queste richieste di accesso sono state di una grandezza e frequenza non previste, arrivando in alcuni momenti a contare oltre 65mila ingressi per secondo". il governo ha quindi deciso di ampliare l'infrastruttura per assorbire al meglio la domanda nei giorni successivi. (segue) (Mec)