Myanmar: Aung San Suu Kyi incriminata per violazione della legge su import-export

- La consigliera di Stato del Myanmar Aung San Suu Kyi, arrestata lo scorso primo febbraio nel quadro di un colpo di Stato messo a segno dai vertici militari, è stata incriminata per violazione della legge nazionale sulle importazioni e le esportazioni. Lo ha reso noto sulla sua pagina Facebook il portavoce della Lega nazionale per la democrazia (Nld), Kyi Toe. “Abbiamo informazioni attendibili secondo cui il tribunale di Dakhinathiri ha dato stabilito 14 giorni di custodia preventiva per Aung San Suu Kyi, fino al 15 febbraio prossimo, per violazione della legge sulle importazioni e le esportazioni”, ha dichiarato il portavoce, secondo cui il presidente birmano Win Mying, anch’egli arrestato durante il golpe, è stato invece incriminato per violazione della legge sulla gestione nazionale dei disastri. I due leader resteranno dunque agli arresti, nonostante oggi le forze armate del Myanmar abbiano rilasciato 387 persone che erano state arrestate durante il golpe, tra le quali molti parlamentari della Lega nazionale per la democrazia, il partito uscito vincitore dalle elezioni politiche dello scorso novembre. (segue) (Res)