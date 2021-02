Liberia: presunte irregolarità su cittadinanza, si dimette il presidente dell'organismo anti-corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'organismo anti-corruzione della Liberia, Ndubusi Nwabudike, ha rassegnato le dimissioni in seguito allo scandalo sulle presunte irregolarità con cui avrebbe ottenuto la cittadinanza. Lo riferisce il governo di Monrovia in una nota. Nwabudike, di origine nigeriana, ha sempre negato qualsiasi illecito, tuttavia lo scorso anno non è riuscito a dimostrare di aver ottenuto la cittadinanza con mezzi leciti di fronte a un comitato del Senato. Nella sua lettera di dimissioni Nwabudike ha dichiarato che la sua nomina è stata “segnata dal dibattito pubblico sulla mia persona piuttosto che dal contributo che posso dare allo sviluppo economico del nostro Paese. Se dovessi costituire una distrazione questo non serve all'interesse strategico generale del vostro governo e del nostro popolo”, ha aggiunto. Il presidente George Weah ha accettato le dimissioni di Nwabudike e lo ha ringraziato per il suo servizio. Le dimissioni avranno effetto a partire dal prossimo 26 febbraio.(Res)