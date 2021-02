Cisgiordania: Save the Children, in un anno più di 500 bambini costretti a lasciare le loro case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, più di 840 strutture sono state demolite o sequestrate dalle autorità israeliane in Cisgiordania, costringendo almeno 518 bambini e le loro famiglie a lasciare le loro case. Numeri che fanno dell'anno appena trascorso il peggiore dal 2016 per i minori palestinesi sfollati in Cisgiordania, spiega l’organizzazione non governativa Save the Children attraverso un comunicato stampa. Le demolizioni hanno riguardato direttamente più di 2.600 bambini in totale. Le famiglie hanno perso le loro case e mezzi di sussistenza, e sono state costrette a cercare rifugio presso amici o famiglie allargate, a trovare altre fonti di sostentamento e ricostruirsi una nuova vita. Ad aggravare ulteriormente la loro situazione, sottolinea l’Ong, l'impatto economico della pandemia di Covid-19. Tra gennaio e dicembre scorsi, inoltre, le autorità israeliane hanno demolito centinaia di strutture per l'agricoltura, tende e roulotte, allontanando circa mille persone dalle loro case. Solo nel mese di novembre, 73 persone, tra cui 41 bambini, hanno perso la loro abitazione la più grande demolizione negli ultimi quattro anni. Oltre ai bambini che hanno perso la casa nel 2020, ci sono attualmente 53 scuole che rischiano di essere demolite in Cisgiordania e a Gerusalemme est. Save the Children manifesta la propria preoccupazione per il fatto che, secondo le stime, 5.250 bambini corrano il rischio costante di vedere la loro scuola distrutta e perdere così il diritto all'istruzione. Una scuola con 50 bambini di due comunità di Hebron ha ricevuto un ordine di demolizione con solo 97 ore per poter fare ricorso. La scuola Umm Qussa deve quindi affrontare la prospettiva di essere demolita se l'amministrazione civile israeliana dovesse proseguire nell'intento di attuare l'ordine.(Com)