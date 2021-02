Mediterraneo: Monti (Italy-Uae Business Council), Sud Italia può trarre beneficio da centralità regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ritrovata centralità della regione del Mediterraneo sia da un punto di vista economico che geopolitico rappresenta “un’opportunità gigantesca per l’Italia e per il suo Sud”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Italy-Uae Business Council, Riccardo Maria Monti, in un’intervista rilasciata ad “Agenzia Nova”. Secondo l’ex presidente di Agenzia Ice e di Italferr e attuale presidente di Triboo, la ritrovata centralità del Mediterraneo è un mega trend rafforzato negli ultimi anni da molteplici fattori come l’iniziativa della Nuova via della Seta o il raddoppio del Canale di Suez che hanno riportato la regione al centro degli interessi internazionali. “In questo momento il ritorno della centralità del Mediterraneo è un’opportunità gigantesca per l’Italia e per il suo Sud”, ha sottolineato Monti. In questo contesto “gli Emirati vogliono essere pro-attivi hanno già investito nel turismo”, ha sottolineato il presidente dell’Italy-Uae Business Council. “Dubai Port sta guardando con grande interesse alle realtà portuali come Taranto, Gioia Tauro, Napoli e Salerno. Sicuramente una capacità del sud d’Italia e del sud d’Europa di attrarre investimenti dalla regione è uno dei pilastri di questo processo di partenza”, ha precisato. “Noi come Italia dobbiamo lavorare per farci vedere e sentire e per essere un interlocutore credibile nell’ambito dell’attrazione di investimenti”, ha dichiarato Monti. Infatti, ha osservato, “l’Italia troppo spesso ha considerato quasi un fatto occasionale la possibilità di attrarre investimenti che invece è frutto di uno sforzo sistemico, di ingaggio di promozione e di fornire con amministrazioni credibili e serie un interlocutore valido per chi vuole investire”.(Res)