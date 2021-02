Governo: Scalfarotto (Iv), daremo fiducia a Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Daremo la fiducia al governo Draghi, persona di grandissimo profilo, rispondendo all'appello di Mattarella". Lo ha detto l'ex sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto, di Italia viva, a Rainews24. "Italia Viva chiedeva una discontinuità con il governo precedente, appoggiare un governo fotocopia non avrebbe avuto senso", ha spiegato. "L'instabilità è un problema - ha concluso Scalfarotto - ma l'immobilismo è ancora peggiore. Con Conte l'Italia non avrebbe ottenuto i 209 del Recovery Fund". (Com)